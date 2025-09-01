В России впервые началась подготовка магистров социальной архитектуры

В России впервые стартовала подготовка магистров по направлению «социальная архитектура». Об этом сообщили в пресс-службе «Конкурса социальных архитекторов».

Уточняется, что с нового учебного года магистерские программы открылись на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и факультете социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ. Кроме того, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) запущены программы дополнительного образования.

Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев сообщил, что магистранты будут совмещать теорию с практикой уже с первых месяцев обучения — примут участие в решении реальных задач социального проектирования.

«Сегодня возрастает потребность в социальном прогнозировании и проектировании. Социальная архитектура призвана готовить специалистов нового типа, способных заниматься социальным моделированием и прогнозированием, разрабатывать инициативы, которые формируют ценностные установки и одновременно решают конкретные социальные проблемы», — сказал Харичев.

В свою очередь, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов подчеркнул, что запуск новой магистратуры становится шагом к формированию профессиональной школы. По его словам, выпускники получат востребованную профессию, которая позволит работать на стыке общества, бизнеса и власти, а также реализовывать социально значимые проекты в органах власти, НКО, корпорациях, медиа и общественных институтах.

Генеральный директор «Аналитического центра ВЦИОМ» Валерий Федоров назвал открытие программы примером быстрой адаптации системы высшего образования к изменениям рынка труда. «Уверен, что со временем выпускники «Финашки» займут достойное место в рядах российских и иностранных социальных архитекторов», — отметил он.

Сообщается, что программа подготовки социальных архитекторов предусматривает изучение методов анализа и прогнозирования социальных и политических процессов, разработку проектов, направленных на повышение качества жизни, а также посредническую деятельность между различными социальными группами и институтами.

Учебный план включает дисциплины по стратегическим направлениям российской политики, информационно-аналитическому сопровождению органов власти, формированию гражданской идентичности, моделированию в социальной архитектуре, национальной безопасности, социоархитектурному проектированию и проектированию будущего.