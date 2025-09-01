Суд отменил решение о домашнем аресте для основателя компании iSpring

Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что все ранее наложенные на Ускова ограничения сняты.

«Осталось только ограничение, которое было наложено еще в июне этого года, это запрет на общение с рядом участников уголовного судопроизводства», — говорится в заявлении.

iSpring — российская компания, разрабатывающая технологии дистанционного обучения для организаций. Она была основана в 2001 году в Йошкар-Оле. Основные продукты компании: iSpring Learn — платформа для корпоративного обучения и iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных онлайн-курсов.

В 2013 году компания купила землю для строительства ИТ-деревни в Марий Эл, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и задержания Ускова. Это вызвало общественный резонанс.

В феврале текущего года вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве. Позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела в отношении основателя iSpring.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.