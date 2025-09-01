Мужчина собрал 3800 пар кроксов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Коннектикута Дуги Сэндтигер попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель крупнейшей коллекцией кроксов — 3569 пар, пишет UPI. Однако сам он признается, что цифра уже устарела: на сегодняшний день в его шкафах хранится более 3800 пар.

Любовь к данной обуви у Сэндтигера появилась в 16 лет. Воспитанный в приемной семье, он так и не научился завязывать шнурки, поэтому кроксы стали для него идеальным решением. Тогда же американец завел дневник целей и записал туда мечту собрать 366 пар — число, которое тогда казалось заоблачным.

Сегодня энтузиаст продолжает пополнять своё собрание и мечтает открыть собственный музей — «Crocseum», где сможет выставить свою коллекцию, среди которой есть и уникальные экземпляры.

Ранее женщина из Англии рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за кроксов.