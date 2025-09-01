На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина собрал 3800 пар кроксов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: американец собрал коллекцию из 3800 пар кроксов и установил мировой рекорд
true
true
true
close
Guinness World Record

Житель Коннектикута Дуги Сэндтигер попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель крупнейшей коллекцией кроксов — 3569 пар, пишет UPI. Однако сам он признается, что цифра уже устарела: на сегодняшний день в его шкафах хранится более 3800 пар.

Любовь к данной обуви у Сэндтигера появилась в 16 лет. Воспитанный в приемной семье, он так и не научился завязывать шнурки, поэтому кроксы стали для него идеальным решением. Тогда же американец завел дневник целей и записал туда мечту собрать 366 пар — число, которое тогда казалось заоблачным.

Сегодня энтузиаст продолжает пополнять своё собрание и мечтает открыть собственный музей — «Crocseum», где сможет выставить свою коллекцию, среди которой есть и уникальные экземпляры.

Ранее женщина из Англии рассказала, что сломала ребра в аквапарке из-за кроксов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами