Забывчивый мужчина купил два лотерейных билета, которые принесли ему по $500 тыс. каждый

UPI: в США забывчивый мужчина купил 2 лотерейных билета и выиграл $1 млн
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

В США забывчивый мужчина купил два лотерейных билета на один и тот же розыгрыш и сорвал двойной джекпот, выиграв в общей сумме $1 млн, пишет UPI.

Как рассказал американец, он находился в прачечной, где также была касса с лотерейными билетами. Он забыл, покупал ли он билет, поэтому на всякий случай он приобрел еще один. В итоге один билет был куплен по этому адресу, другой — в с соседнем районе. Когда розыгрыш состоялся, оказалось, что оба билета принесли мужчине по $500 тысяч каждый.

«Посмотреть жене в глаза и сказать, что у меня есть выигрыш в 500 тысяч, было приятно. Но еще приятнее было сказать, что у меня есть миллион», — поделился эмоциями победитель.

Мужчина рассказал, что планирует направить выигрыш на помощь детям и внукам, а также надеется, что удача продолжит сопутствовать ему и дальше.

Ранее десятки тысяч норвежцев были неверно проинформированы о крупных выигрышах в лотерею.

