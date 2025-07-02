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Десятки тысяч норвежцев были неверно проинформированы о крупных выигрышах в лотерею

В Норвегии десятки тысяч людей неверно проинформированы о выигрышах в лотерею
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Shutterstock

Десятки тысяч норвежцев были неверно проинформированы о крупных выигрышах в лотерею, пишет UPI.

Национальный лотерейный оператор Норвегии Norsk Tipping принес публичные извинения после того, как по меньшей мере 47 тысяч участников лотереи Eurojackpot получили неправильные уведомления о выигрыше. В сообщениях, разосланных по SMS, говорилось, что игроки выиграли крупные суммы денег, однако вскоре выяснилось, что это была техническая ошибка при конвертации валюты. Вместо того чтобы перевести евро в норвежские кроны правильно, система умножила сумму на 100 вместо деления, что привело к завышенным результатам.

Например, один из участников — 53-летний Оле Фредрик Свен — получил уведомление, что его выигрыш составил 1,2 млн норвежских крон (около €100 тысяч). Позднее ему сообщили, что на самом деле он выиграл всего 125 крон (€10).

Norsk Tipping официально извинилась перед всеми затронутыми участниками, подчеркнув, что никакие неверные призы фактически не были выплачены. Генеральный директор компании Тонье Сагстуэн также лично принёс извинения:

«Мне ужасно жаль, что мы разочаровали стольких людей. Я понимаю, что многие злятся на нас. Я получил множество сообщений от людей, которые уже планировали покупку квартиры, ремонт или отпуск, думая, что выиграли», — прокомментировал он

Сейчас компания проводит внутреннюю проверку причин инцидента и работает над улучшением систем оповещения и конвертации валюты. Также рассматривается возможность компенсации для наиболее пострадавших участников.

Ранее цифры в лифте жителя Массачусетса принесли ему $300 тысяч.

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