На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер жестоко избил на улице собаку, которая не хотела идти домой

В Минусинске пенсионер жестоко избил собаку, не желавшую идти домой
true
true
true
close
Telegram-канал Взгляд Инфо

В Минусинске пожилой мужчина жестоко избил свою собаку на улице из-за того, что та не хотела идти домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд Инфо».

Инцидент произошел в переулке Боровой, когда владелец, который вывел своего пса на прогулку, засобирался домой. Когда пожилой пес то ли отказался идти домой, то ли двигался слишком медленно, мужчина схватил его за шкирку и поволок через грязь и лужи, нанося удары. На кадрах видно, как мужчина швыряет питомца в сторону дома и пинает. Соседи узнали о случившемся благодаря записям с камеры видеонаблюдения.

Полицией по факту жестокого обращения с животными организована процессуальная проверка. Мероприятия находятся на контроле прокуратуры.

До этого в Новосибирске девушка избила собаку в лифте и попала на видео. По словам соседей живодерки, она мучает собаку уже долгое время. Вой из ее квартиры якобы доносится на протяжении шести месяцев.

Ранее в Краснодаре дети поймали чужую собаку, повесили ее и порезали ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами