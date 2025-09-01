Российский пенсионер жестоко избил на улице собаку, которая не хотела идти домой

В Минусинске пожилой мужчина жестоко избил свою собаку на улице из-за того, что та не хотела идти домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд Инфо».

Инцидент произошел в переулке Боровой, когда владелец, который вывел своего пса на прогулку, засобирался домой. Когда пожилой пес то ли отказался идти домой, то ли двигался слишком медленно, мужчина схватил его за шкирку и поволок через грязь и лужи, нанося удары. На кадрах видно, как мужчина швыряет питомца в сторону дома и пинает. Соседи узнали о случившемся благодаря записям с камеры видеонаблюдения.

Полицией по факту жестокого обращения с животными организована процессуальная проверка. Мероприятия находятся на контроле прокуратуры.

До этого в Новосибирске девушка избила собаку в лифте и попала на видео. По словам соседей живодерки, она мучает собаку уже долгое время. Вой из ее квартиры якобы доносится на протяжении шести месяцев.

Ранее в Краснодаре дети поймали чужую собаку, повесили ее и порезали ножом.