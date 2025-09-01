Российские врачи продавали гражданам Китая новорожденных детей

Во Владивостоке судят врачей за продажу младенцев в Китай

Во Владивостоке перед судом предстали медработники, которых обвиняют в попытке продать гражданам Китая детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фигурантами стали восемь сотрудников местной частной клиники. По версии следствия, врачи находили суррогатных матерей для иностранцев, которые хотели детей.

После появления на свет новорожденным оформляли поддельные документы и отправляли в Китай. Таким образом в страну в течение двух лет попали 13 младенцев.

«Выяснилось, что на этом чудовищном бизнесе беспринципные медики выручили больше 50 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, процесс проходит в закрытом режиме. Отмечается, что изначально репродуктологи работали по этой схеме в Петербурге, но позже переместились в Приморье. Предположительно, таким образом фигуранты хотели упростить процесс транспортировки детей за границу и в целом общение с «будущими родителями».

