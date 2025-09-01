На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина проснулась от того, что мужчина пытался изнасиловать ее в отеле

Бразильянка рассказала, что ее хотел изнасиловать немец, пока она спала в отеле
Depositphotos

Бразильянка обвинила авиакомпанию TAP Air Portugal в халатности после того, как оказалась в одной комнате с двумя незнакомыми людьми в парижском отеле. По cловам женщины, в ту же ночь один из соседей по номеру попытался ее изнасиловать, пишет The Sun.

Как пишут СМИ, инцидент произошел после отмены рейса Париж — Лиссабон. Пассажирам предложили ваучеры на проживание, но из-за нехватки одноместных номеров часть клиентов разместили в трехместных. Женщина заявила, что требовала отдельный номер, но сотрудники авиакомпании отказали ей, предложив либо согласиться на размещение с другими пассажирами, либо оплатить гостиницу самостоятельно.

В ту ночь ее соседкой по комнате оказалась женщина из Германии, а также 30-летний бразилец. Немка позже рассказала, что покинула комнату, так как не могла уснуть. В этот момент бразильянка проснулась от того, что мужчина «сидел на ее шее, целовал и пытался изнасиловать». Пострадавшей удалось вырваться, закричать и прогнать нападавшего, однако, по словам пострадавшей, «шрамы от этого эпизода остались».

Женщина обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии, а также подала иск против авиакомпании за «моральное преследование и халатность». Сейчас она получает юридическую и психологическую поддержку в Бразилии и требует компенсацию в размере $9000.

Сама немка, ставшая невольной свидетельницей инцидента, подтвердила версию бразильянки и рассказала, что на следующий день видела ее «заметно эмоционально потрясенной».

Ранее в Бразилии мужчину заподозрили в изнасиловании новорожденной девочки.

