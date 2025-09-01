На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка отдала мошенникам машину и золото родителей

В Барнауле женщина продала машину и золото родителей, поверив мошенникам
Shutterstock

31-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам более миллиона рублей, поверив в несуществующее уголовное дело. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

Неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников «Почты России» и сообщили о заказном письме на ее имя. Получив код из СМС-сообщения, аферисты прервали связь.

Вскоре после этого женщине позвонил другой мошенник, на этот раз — «сотрудник ФСБ». Он убедил барнаулку, что от ее имени мошенники оформили крупный кредит, а средства перевели на финансирование враждебного государства. Чтобы избежать уголовного преследования, горожане приказали сотрудничать с «представителями Центробанка».

Поверив в угрозы, жертва аферы оформила кредит и перевела все деньги на так называемые «безопасные счета». Но на этом требования злоумышленников не закончились. Они убедили ее продать личный автомобиль и забрать деньги и драгоценности у родителей. В результате потерпевшая перевела аферистам почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге 76-летняя пенсионерка отдала колье за 700 тысяч на «экспертизу» в музей.

