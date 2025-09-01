На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге два человека пострадали в нападении оппонента с ножом в дорожном конфликте

В Петербурге дорожный конфликт закончился нападением на двоих мужчин с ножом
Shutterstock

В Петербурге двоих мужчин госпитализировали после дорожного конфликта. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении Воскресенского и Рубежного шоссе. По данным полиции, между тремя людьми произошел конфликт, во время которого один из них нанес пострадавшим удары ножом.

Прибывшие на место полицейские задержали 37-летнего мужчину. Выяснилось, что он проживает в поселке Понтонный. Подозреваемого направили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшие тем временем оказались в больнице. У одного из них, 42-летнего пациента, диагностировали ножевое ранение груди, его состояние оценили как средней степени тяжести. Второй мужчина, 49-летний местный житель, госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением живота.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвич напал с ножом на бывшую жену и ее нового мужа.

