На видео попал момент, как турист поймал грабительницу, пытавшуюся ограбить его жену

На видео попал момент, как в Италии мужчина поймал грабительницу с поличным
Во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, мужчина поймал грабительницу, пытавшуюся ограбить его жену, пишет Metro. Этот момент был заснят очевидцами на видео.

По словам очевидцев, воровка вырвала сумку и попыталась скрыться, однако муж жертвы быстро отреагировал, догнал ее и схватил за волосы, удерживая на месте до прибытия полиции. Все происходящее снимали на видео, которое позже появилось в соцсетях. На кадрах видно, как турист громко кричит и просит вызвать полицию, удерживая карманницу.

Сама совершившая кражу начала кричать, что беременна, пытаясь освободиться. По словам пользователей соцсетей, этот трюк нередко используют уличные воришки, чтобы избежать ответственности. Сообщается, что приехавшие на место офицеры отвезли женщину в участок для дальнейших разбирательств.

Ранее вора, пойманного на краже в спортзале, заставили тренироваться в качестве наказания.

