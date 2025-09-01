Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению авто

Минздрав: серьезных изменений в списке противопоказаний к управлению авто нет

Глобальных изменений в перечне противопоказаний к управлению автомобилем, который был обновлен 1 сентября, нет. Об этом рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, серьезные проблемы со зрением и определенные психические заболевания уже давно были в списке, а сам перечень противопоказаний к управлению автотранспортом был уточнен и приведен в соответствие с международной классификацией болезней.

В предыдущий перечень входили только слепота обоих глаз и ахроматопсия, сейчас в списке есть приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, различные формы дальтонизма.

Кроме того, в число противопоказаний вошли общие расстройства психологического развития. Этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдромы Ретта, Аспергера и Геллера.

С 1 сентября также повышается сумма штрафа за непропуск автомобилей со спецсигналами. Она составит 7,5-10 тыс. рублей. Также автомобилистам запрещено обгонять спецтранспорт, а при виде автотранспорта следует освободить проезд, перестроившись в другой ряд или на обочину.

Ранее сообщалось, что ГАИ начнет отбирать права у водителей после визита к врачу.