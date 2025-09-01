Пена изо рта и конвульсии: ужин тайским карри для отца с дочерью закончился трагедией

В Таиланде отец и дочь отравились карри с ядовитыми грибами и не выжили

В Таиланде семейный ужин закончился трагедией: 78-летний мужчина по имени Бунпан и его 40-летняя дочь Виджитра не выжили после карри, приготовленного из подаренных грибов. Об этом сообщает газета Metro.

Инцидент произошел 22 августа в городе Чианграй. По информации СМИ, в тот день жена Бунпана приготовила к ужину блюдо с подаренными друго семьи грибами. Первыми за стол сели Бунпан и Виджитра. Через некоторое время после приема пищи у мужчины изо рта пошла пена, он забился в судорогах и потерял сознание. Родственники пошли проверить, все ли в порядке с Виджитрой, и обнаружили ее на полу в комнате без сознания.

На скорой их доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизни пациентов, но не спасли их.

Как рассказала вторая дочь Бунпана, остальные члены семьи чудом избежали участи, постигшей их родственников, так как планировали есть позже.

Расследованием дела занимается полиция. Грибы, которыми отравились отец и дочь, отправлены на экспертизу.

