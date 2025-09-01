Самый крупный в мире айсберг за лето растаял на 36% от общей площади

ААНИИ: крупнейший в мире айсберг А23а потерял порядка 36% площади за три месяца

Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь сократилась на 1000 квадратных километров. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В публикации говорится, что от айсберга откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км.

«За три зимних антарктических месяца Айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня его площадь составляла 2 730 кв. км», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что на данный момент его площадь сократилась до 1750 кв. км и айсберг можно сравнить с Санкт-Петербургом.

На данный момент айсберг дрейфует в 70 км к северу от острова Южная Георгия. За это время он проделал путь порядка 930 км и под течениями обогнул остров.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он оставался неподвижным в море Уэдделла, прежде чем возобновил дрейф в ноябре 2023 года. Прежде высказывались опасения о возможном столкновении айсберга с островом Южная Георгия, однако, по последним данным Арктического и антарктического НИИ, А23а изменил траекторию, и вероятность столкновения снизилась.

