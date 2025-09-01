На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Узбекистана и Киргизии убили двух мужчин

На границе Киргизии и Узбекистана застрелили двух киргизов
РИА Новости

Двое граждан Киргизии были застрелены при попытке их задержания пограничным нарядом Узбекистана на границе двух государств. Об этом рассказали в пресс-службе погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС.

Там уточнили, что 25 августа правоохранители получили информацию о пропаже двух граждан Киргизии — жителей населенного пункта Айгыр-Жал Чаткальского района. 28 августа пограничные представители Узбекистана заявили, что 15 августа на территории страны, в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана, были найдены двое неизвестных мужчин.

«По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, из-за неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. Оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью», — сказали в пресс-службе.

31 августа родственники пропавших киргизов выехали в Узбекистан и опознали погибших. Тела передали киргизской стороне 1 сентября. Их доставили в морг города Кербен для проведения экспертиз. Главы пограничных ведомств договорились 2 сентября начать разбирательство на местности.

Ранее в Латвии пограничник погиб из-за мины, установленной для сдерживания России.

