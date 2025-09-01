Названы сроки устранения неисправности эстонско-финской линии EstLink 1

Fingrid: сбой на EstLink 1 между Финляндией и Эстонией устранят за три недели

Неисправность, в связи с которой подводная линия электропередачи EstLink 1 между Эстонией и Финляндией вышла из строя, устранят в течение трех недель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора кабеля, финскую компанию Fingrid.

В заявлении говорится, что неисправность была локализована в реакторе на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии.

«Предполагаемый срок устранения неисправности — около трех недель», — подчеркивается в сообщении.

1 сентября компания Fingrid заявила, что эстонско-финская подводная линия электропередачи EstLink 1 вышла из строя. Сбой зарегистрировали в 5:46 мск. Из-за неисправности на преобразовательной подстанции Эспоо специалисты решили временно отключить EstLink 1.

В декабре прошлого года подводная линия электропередачи EstLink 2, также соединяющая Эстонию и Финляндию, вышла из строя. На этом фоне финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля.

25 августа 2025 года телерадиовещатель Yle сообщил, что прокурор в Финляндии потребовал лишить трех членов экипажа Eagle S свободы на 2,5 года. Сторона обвинения считает, что экипаж танкера умышленно тянул якорь по морскому дну примерно 90 км.

