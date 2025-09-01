На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина узнал, что два сына не его, после драки с одним из них

SCMP: китаец подрался с сыном и узнал, что не является отцом своих детей
Weibo

В Китае мужчина узнал, что два сына не являются его биологическими после драки с одним из них, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, Цзян Хунтао женился в 2002 году, его первый сын родился в 2004-м, а второй — в 2014 году. В 2022 году брак распался из-за частых разлук. В рамках разводного соглашения все имущество отошло бывшей жене — мужчине достался только автомобиль.

Из-за разногласий бывшая жена вместе с сыновьями пришла к Хунтао домой, требуя денежных выплат. В результате ссоры завязалась драка, старший сын Цзян толкнул мужчину во время потасовки и крикнул, что он не его отец. Это вызвало подозрения у Цзяна, и он сделал тест ДНК. Результаты показали отсутствие биологической связи с обоими сыновьями.

По словам Цзяна, один из детей был сыном сельского секретаря, а другой — его двоюродного брата. Мужчина подал в суд на экс-супругу, требуя $14 тысяч за моральный ущерб, а также требовал возмещения алиментов и платы за образование детей. Суд подтвердил отсутствие биологического родства истца с обоими сыновьями, но окончательное решение пока не опубликовано.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.

