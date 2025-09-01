В России 1 сентября отмечается 25-летие Госсовета

В 2025 году 1 сентября отмечается 25-летие со дня основания Государственного совета Российской Федерации.

На одном из первых мероприятий Госсовета президент России Владимир Путин отмечал, что «в России создана структура, которая может быть площадкой для действительно предметного обсуждения стратегии развития государства».

В рамках заседаний Госсовета обсуждались важные вопросы, среди которых земельная реформа, развитие образование и другие. Также в 2020 году Госсовет получил статус конституционного органа.

Кроме того, 28 сентября 2020 года на расширенном заседании Владимир Путин отметил, что «Госсовет играет важную, стратегическую роль в системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются на земле».

Всего в составе рабочих органов Госсовета 24 комиссии, в каждую из которых входят представители федеральных, региональных и местных органов, госкорпорации и другие.

Напомним, в 2024 году секретарем Госсовета назначили Алексея Дюмина.