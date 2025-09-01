На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам запретили продавать землю отдельно от дачи

В России с 1 сентября запрещено продавать землю отдельно от дачи
true
true
true
close
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

В России вступил в силу закон, уточняющий возможность отчуждать садовые и огородные участки отдельно от домов и построек. Об этом сообщил ТАСС.

С 1 сентября раздел участка возможен с соблюдением установленных земельным законодательством требований. Документ уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках, а также запрещает раздел жилого или садового дома, а также хозпостройки или гаража.

Согласно нововведениям, в инфраструктуру садоводческих участков могут быть включены системы подачи электричества, газа, воды и канализации, а также различные хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, погреба, теплицы, летние кухни, а также колодцы.

Однако к ним не относятся погреба и другие постройки, являющиеся частями домов. Поправки должны помочь избежать путаницы при оформлении домов и участков.

29 августа риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев сообщил, что в России в сентябре вступят в силу новые правила о бесхозных дачных участках. Если собственники не уделяют внимания этому вопросу, допускают запустение земли и наличие запущенных построек, то за это им грозит изъятие участка.

Ранее «Садоводы России» отреагировали на введение запрета устанавливать глухие заборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами