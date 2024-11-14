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В России втрое выросло количество пар, в которых мужчина намного младше женщины

Репродуктолог Милютина: в РФ в три раза выросло число пар, где мужчина младше

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Shutterstock/Motortion Films

За последние пять лет в России количество пар, в которых мужчина значительно младше женщины, выросло в два-три раза, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Разница в возрасте у них составляет от 10 до 15 лет, отметила она в пресс-центре НСН.

По словам врача, в последнее время к ней стали намного чаще обращаться пары для лечения бесплодия.

«Женщины приходят с мужьями, которые намного моложе их. Мы говорим про разницу не в два-три года, а пять-десять и пятнадцать лет. Это очень явная тенденция, таких пар у нас много», — подчеркнула Милютина.

Она отметила, что это не значит, что в России меньше пар, в которых мужчины старше — просто к репродуктологу они обращаются реже в силу того, что у молодых женщин меньше проблем с деторождением.

«Но количество возрастных женщин, которые приходят с молодыми мужьями, за последние пять лет увеличилось в два-три раза», — подчеркнула врач.

В недавнем исследовании 29% российских женщин заявили, что не хотят встречаться со своими ровесниками, потому что считают, что они выглядят значительно хуже. 63% респонденток признались, что им нравятся более молодые мужчины. Большинство женщин (71%) ответили, что готовы к романтическому знакомству с теми, кто младше их на 5-7 лет. 33% опрошенных девушек считают, что хорошо выглядят, поэтому могут встречаться с молодыми мужчинами.

Ранее стало известно, что мужчины-зумеры стали мечтать о большой семье чаще молодых россиянок.

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