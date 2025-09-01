На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский школьник сорвался с каната во время репетиции циркового номера

В Нефтекамске школьник сорвался с каната, репетируя цирковой номер
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Нефтекамске 12-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии, сорвавшись с каната на репетиции. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел во время подготовки к цирковому выступлению. Ребенок, чья семья занимается цирковыми номерами, упал с высоты при выполнении упражнения на канате. В результате падения мальчик получил тяжелые травмы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

Для оказания ребенку специализированной помощи в городскую больницу Нефтекамска выезжал врач-реаниматолог Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Пациент поставлен на учет санитарной авиации для возможной транспортировки в другое медицинское учреждение.

Ранее очевидица падения акробата в ростовском цирке раскрыла детали инцидента.

