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Очевидица падения акробата в ростовском цирке раскрыла детали инцидента

«360»: акробат в ростовском цирке мог упасть из-за соскочившей с педали ноги

Артист цирка в Ростове-на-Дону мог упасть с высоты во время движения на велосипеде без руля по канату из-за того, что у него соскользнула нога с педали. Об этом 360.ru рассказала зрительница Екатерина.

«Я видела, что у него голова была задрана. Сначала к нему подбежал один мужчина, а потом — остальные, которые его унесли. Представление прервали, чтобы дождаться скорой. Потом вытерли кровь и объявили, что выступления продолжатся. Люди все сидели в шоке. Многие ушли», — поделилась она.

По ее словам, акробатическая труппа продолжила выступать сразу после антракта. Артисты ходили по канату, выполняли трюки, один из них поехал на велосипеде, уточнила Екатерина.

14 июля в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, где его не стало. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что артисты ростовского цирка плакали и кричали после падения коллеги с высоты.

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