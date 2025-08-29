Россиянам раскрыли секреты борьбы с «синдромом 1 сентября» у взрослых

Феномен «синдрома 1 сентября» обычно свойственен детям, которые испытывают сильный стресс перед началом учебного года. Однако иногда он возникает у взрослых. Для борьбы с ним хорошо помогает создание личного плана, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Феномен «синдрома 1 сентября» у взрослых — это прекрасный пример того, как глубоко в нашей психике укоренены ритмы, заданные в детстве. Многие годы начало сентября было для нас связано с четким режимом и сменой деятельности. Тело помнит этот стресс, даже если сознательно мы давно не студенты. Кроме того, мощное влияние оказывают реклама, массовые мероприятия и разговоры о «начале нового года» создают ощущение, что «все начинают с понедельника новую жизнь, а я нет». Это порождает тревогу упущенных возможностей», – объяснила психолог.

Важно отличать здоровую ностальгию от изматывающего стресса. Тревожным звоночком стоит считать состояние, которое выматывает: постоянная апатия, подавленность или раздражительность, проблемы со сном и аппетитом, навязчивые мысли о неудачах и прокрастинация, физическое недомогание, например головные боли.

«Одна из ключевых техник — составление «Личного учебного плана на год». Сместите фокус с «надо» на «хочу»: возьмите блокнот и напишите, чему вы хотите научиться в этом году, что прочитать или увидеть. Это превратит тревогу в азарт и даст ощущение контроля. Другой эффективный метод — смена декораций. Психика сильно зависит от внешней среды, поэтому достаточно переставить мебель, купить новое растение или создать новую осеннюю традицию, например воскресные завтраки. Это посылает психике сигнал, что изменения — это приятно и безопасно. И, наконец, критически важно правило «первой пятерки»: не пытайтесь изменить всё и сразу. Выберите пять первых маленьких шагов из вашего большого плана. Успех в малом, например выучить десять слов нового языка или прогуляться 30 минут, даст мотивацию для большого», – посоветовала специалист.

