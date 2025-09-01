Названы сферы — лидеры по получению президентских грантов

Более половины всех заявок на президентские гранты за последние девять лет были связаны с тремя направлениями — здравоохранением, социальной поддержкой и образованием. Такой вывод сделал Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, опираясь на массив данных Фонда президентских грантов. В рамках исследования были проанализированы 170 тысяч заявок и 33 тысячи профинансированных проектов с 2017 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сферы правозащиты и межнациональных отношений, напротив, оказались в числе аутсайдеров: на них приходится минимум заявок и минимальный объем финансирования. Заметно выделяется и направление «молодые таланты» — проектов здесь значительно меньше, чем в других областях, однако именно они получают самые крупные гранты. Средний размер поддержки в этой категории составил 14,7 миллиона рублей, что в несколько раз выше, чем в традиционных социальных темах.

«Структура распределения грантов показывает приоритеты общества и государства. Если здравоохранение и социальная помощь воспринимаются как базовые потребности, то поддержка молодых талантов становится своего рода стратегической инвестицией в будущее», — отмечает Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

Таким образом, конкурс президентских грантов демонстрирует явный перекос: самые массовые направления получают тысячи заявок и миллиарды рублей, но в среднем на один проект приходится меньше средств. Напротив, узкие сферы с ограниченным числом участников обеспечивают своим победителям рекордные суммы.

Ранее выяснилось, что президентские гранты выигрывает только каждый пятый проект.