В России хотят устроить «Полярную ночь»

В России необходимо ввести ежегодную экологическую акцию «Полярная ночь», суть которой будет заключаться в отказе от использования ресурсов – электричества и воды – в течение определенного времени. С такой инициативой студенческий корпус «Команда Арктики» РТУ МИРЭА обратился к министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункину и главе Минэнерго Сергею Цивилёву, передает RT со ссылкой на копии документов.

Активисты призвали сделать акцию символическим и практическим шагом. Они предложили россиянам добровольно выключать необязательные электроприборы и освещение на один час в установленное время, а также в течение всего дня максимально рационального и осознанно тратить воду и прочие ресурсы.

Проводить акцию «Полярная ночь» студенты хотят в день зимнего солнцестояния (21-22 декабря). Они напомнили о международной акции «Час Земли», которая сейчас в России не проводится, отметив, что «Полярная ночь» могла бы стать ей хорошей альтернативой, наделённой глубокой национальной и региональной спецификой.

До этого сообщалось, что каждый третий (28%) житель Москвы и Подмосковья за последние пять лет стал больше интересоваться экологией. Ещё 5% начали пристальнее следить за деятельностью промышленных предприятий региона, в том числе за соблюдением ими экологических норм. При этом 14% подчеркнули, что эта тема была для них близка всегда.

