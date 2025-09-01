Россиянам рассказали, какие средства удалят жирные пятна с одежды

Гель для мытья посуды и нашатырный спирт помогут удалить жирные пятна с одежды. Об этом Pravda.Ru рассказала блогер и эксперт Марина Жукова.

«Ложка геля для мытья посуды и немного нашатырного спирта, например, чайная ложка нашатырного спирта. Можно один к одному, все зависит от степени пятна и от плотности тканей. Если это какая-то джинса, то нашатырного спирта можно взять побольше», — уточнила она.

По ее словам, для удаления таких пятен подойдет и бензин. Предварительно его нужно обработать крахмалом, уточнила Жукова. Однако она отметила, что некоторые ткани могут не выдержать обработку домашними антижировыми средствами. Среди них — тонкие ткани, шелк, мембрана.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее россиянам рассказали о пользе мела для стирки вещей.