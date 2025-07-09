На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе мела для стирки вещей

Pravda.Ru: мел можно использовать для стирки вещей с жирными пятнами
true
true
true
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Мел может помочь отстирать жирные пятна на одежде, особенно от еды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они посоветовали потереть пятно свежим мелом, оставить его на 10 минут, а затем постирать одежду, как обычно. Кроме того, мел можно использовать для отбеливания воротников на одежде — для этого их нужно натереть меловым порошком перед стиркой, а также для чистки замшевой обуви.

«Если корзина для белья начинает издавать неприятные запахи, стоит положить в нее кусочек мела. Мел впитывает влагу и неприятные ароматы, а также помогает предотвратить развитие плесени. Для лучшего эффекта заменяйте мел раз в месяц», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее ученые рассказали, сколько порошка оптимально использовать для стирки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами