Россиянам рассказали о пользе мела для стирки вещей

Мел может помочь отстирать жирные пятна на одежде, особенно от еды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они посоветовали потереть пятно свежим мелом, оставить его на 10 минут, а затем постирать одежду, как обычно. Кроме того, мел можно использовать для отбеливания воротников на одежде — для этого их нужно натереть меловым порошком перед стиркой, а также для чистки замшевой обуви.

«Если корзина для белья начинает издавать неприятные запахи, стоит положить в нее кусочек мела. Мел впитывает влагу и неприятные ароматы, а также помогает предотвратить развитие плесени. Для лучшего эффекта заменяйте мел раз в месяц», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее ученые рассказали, сколько порошка оптимально использовать для стирки.