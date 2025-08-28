Учительница изнасиловала ученицу и избежала тюремного заключения

Жительница американского штата Техас стала фигуранткой уголовного дела спустя годы после сексуального насилия над школьницей. Об этом сообщает Click2Houston.

Женщина является бывшей учительницей, но в 2007, когда это произошло, все еще работала в школе. По данным полиции, женщина приставала к своей ученице и насиловала ее, когда той было от 15 до 17 лет.

О том, почему о произошедшем стало известно спустя годы, не уточняется. В 2023 году фигурантку арестовали, тогда ее могли освободить под залог в размере $240 000. Выплатила ли она его, не уточняется.

В том же году следователи выяснили, что так она относилась только к одной ученице, другие дети не пострадали.

Женщина пошла на сделку со следствием. Признав вину за содеянное, она избежала тюремного заключения. Ей назначен условный срок. Также ее обязали зарегистрироваться в списке лиц, совершивших сексуальное насилие.

