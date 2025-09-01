Названы главные причины хронических запоров

Хронические запоры часто могут возникать из-за функциональных нарушений в работе кишечника, а не из-за механических препятствий. Об этом Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

Так, по ее словам, недуг может быть врожденным или формироваться из-за малоподвижного образа жизни, лишнего веса, сахарного диабета, гипотиреоза, дисбактериоза. Кроме того, свою роль может сыграть прием некоторых лекарств.

Для борьбы с запорами врач посоветовала соблюдать питьевой режим и потреблять около 2,5 л жидкости в день. В рацион следует включать больше овощей, фруктов, квашеных и моченых продуктов.

«Хорошее средство — по равной части курага, чернослив и инжир, замоченные и перемолотые в пасту. Можно добавить лимон или орехи», — поделилась Белоусова.

Она посоветовала ограничить потребление продуктов, вызывающих газообразование, а также замедляющих моторику кишечника, и увеличить физическую активность.

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham до этого установили, что средиземноморская диета снижает риск хронического запора у людей среднего и пожилого возраста, при этом защитный эффект обусловлен не только клетчаткой.

Ранее врач рассказала, о чем говорят частые запоры и как питаться, чтобы их избежать.