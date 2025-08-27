Российский посол оценил состояние отношений РФ и Финляндии

Ситуация с двусторонними отношениями РФ и Финляндии остается крайне плачевной. Об этом рассказал посол Москвы в Хельсинки Павел Кузнецов, заявление которого опубликовано на сайте дипломатического представительства.

«Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами», — отметил посол.

В то же время он обратил внимание, что в последнее время в информационном пространстве начали появляться высказывания о необходимости подумать, как РФ и Финляндия будут сосуществовать после завершения украинского конфликта. По мнению Кузнецова, диалог между Москвой и Хельсинки должен возобновиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

Как сказал дипломат, рано или поздно политическая элита в Финляндии осознает, что нынешнее положение вещей не отвечает интересам страны. При этом он подчеркнул, что РФ «умеет ждать».

«Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды», — добавил посол.

Тем не менее он выразил уверенность, что финнам всего лишь нужно время для принятия объективных фактов, так как им по-прежнему присущи традиционный прагматизм и трезвомыслие.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали условие для восстановления отношений с Финляндией.