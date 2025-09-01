Врач рассказал, как без рентгена отличить перелом от сильного ушиба

Неожиданные травмы преследуют нас повсюду: один неловкий шаг на лестнице, скользкий кафель в ванной или внезапная яма на асфальте, и вот конечность уже пронзила боль. Конечно же, каждый, попав в такую ситуацию, сразу же с волнением думает: «А нет ли у меня перелома?» Что делать при травме, и можно ли отличить сильный ушиб от перелома без визита в травмпункт, «Газете.Ru» рассказал эксперт ГУТА КЛИНИК, травматолог-ортопед Разиуан Бештоев.

Доктор рекомендует сразу после получения травмы обратиться к врачу-травматологу.

«Если пациент может двигаться без нестерпимой боли, не ощущает головокружения или тошноты, находится в ясном сознании, он может самостоятельно добраться до травмпункта. При плохом самочувствии, а также при травме спины и головы, лучше вызвать «скорую помощь», — посоветовал он.

Иногда после падения нет возможности сразу же обратиться к врачу и сделать рентген, в таком случае можно предположить характер травмы самостоятельно.

«Обычно при переломе кости реакция организма мгновенна: острая, порой распирающая боль возникает моментально и усиливается даже при самых легких попытках пошевелить конечностью или нагрузить ее. Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно и часто расползаются далеко вниз или в сторону от места повреждения. Синяки и кровоподтеки могут распространиться по всей конечности на пальцы или стопу. Уже через несколько минут может стать заметной деформация — видимое искривление кости или неестественное положение конечности. Если при переломе произошло смещение отломков, в конечности при движении ощущается характерный хруст (крепитация), как будто под кожей скрипит сахарная галька», — рассказал врач.

При ушибе картина иная: отек и синяк развиваются медленно — изменение цвета кожи может начаться только к вечеру или даже на следующий день, а иногда и позже. Боль нарастает постепенно и носит точечный характер — она выше всего при нажатии на участок ушиба, а в полном покое обычно стихает. Ни явной деформации, ни хруста не наблюдается: конечность сохраняет свою форму и функцию, несмотря на то что пациент жалуется на дискомфорт.

Иногда перелом провоцирует не одномоментная серьезная травма, а длительные механические нагрузки. В качестве примера врач привел случай своего 45-летнего пациента, регулярно занимающегося бегом.

«Однажды после тренировки он заметил отек в стопе, однако продолжал занятия в течение недели. Когда он все-таки обратился к травматологу, то на контрольном рентгене был выявлен перелом второй плюсневой кости со смещением. В такой ситуации можно говорить о стресс-переломе, при котором кость из-за постоянной нагрузки исчерпывает свою прочность раньше, чем наступает полное выздоровление», — добавил врач.

Стресс-переломы чаще всего встречаются у спортсменов, резко увеличивающих интенсивность тренировок, а также при использовании неправильной обуви или после непривычной физической нагрузки. В такой ситуации в кости сначала формируется небольшая трещина, которая при отсутствии лечения через несколько дней может трансформироваться в полноценный перелом со смещением.

«Аналогичный сценарий возможен при обычных переломах без первоначального смещения: пациент может сохранять полную или частичную способность наступать на ногу в течение нескольких дней. Особенно часто это случается при травмах малоберцовой и плюсневых костей», — резюмировал эксперт.

