Россиянам объяснили, где лучше бегать, чтобы не навредить коленям

Тренер Шалин: бег на асфальте повышает нагрузку на суставы и связки

Павел Шалин, тренер-эксперт, фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал отдавать предпочтение бегу на улице на специально оборудованных площадках, а не на асфальте.

«Несмотря на популярность и доступность бега по асфальту, такая нагрузка может негативно сказаться на здоровье суставов и связок», — объяснил он.

У бега на асфальте есть ряд рисков, предупредил тренер.

Во-первых, высокая твердость покрытия. Асфальт является жесткой поверхностью, не поглощающей удары при каждом шаге. Это увеличивает нагрузку на суставы, особенно на колени и голеностоп, что со временем может привести к их повреждению.

Во-вторых, повышенная нагрузка на суставы и связки. Во время бега по асфальту создается дополнительное давление на хрящи и связки. Постоянное воздействие может вызвать микроповреждения, воспаления и даже развитие дегенеративных заболеваний суставов в долгосрочной перспективе.

В-третьих, риск развития хронических травм и воспалений. Из-за высокой ударной нагрузки могут развиться хронические травмы. Особенно это актуально при неправильной технике бега или увеличении интенсивности тренировок без должной подготовки.

«Лучше отдать предпочтение бегу на стадионе со специальным синтетическим покрытием или тренировкам на сухой грунтовой поверхности без крутых подъемов, кочек и ям. Такие зоны обычно расположены в парках и скверах. Эти покрытия достаточно жесткие, чтобы обеспечивать хорошее отталкивание, при этом ударная нагрузка значительно ниже по сравнению с бегом по асфальту», — резюмировал он.

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