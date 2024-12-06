Россияне стали больше жертвовать на благотворительность

С 3 января по 3 декабря 2024 года общий оборот пожертвований вырос на 24% относительно аналогичного периода прошлого года. Благотворителей стало на 5% больше, а платежей — на 8% больше. Средний размер пожертвования вырос на 5% и составил 596 рублей. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В этом году во время «Щедрого вторника», который выпал на 3 декабря, число пожертвований выросло на 39% относительно прошлогодней акции, состоявшейся 28 ноября, и на 9% по сравнению с 26 ноября 2024 года — это вторник неделей ранее.

Общий объем благотворительных платежей вырос на 71% год к году и на 13% по сравнению со вторником, предшествующим акции. Благотворителей стало на 19% больше год к году и на 13% больше, чем в прошлый вторник. Средняя сумма пожертвования увеличилась на 22% и на 4% соответственно и составила 616 рублей.

Самые большие суммы — как в «Щедрый вторник», так и в течение всего года — жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями, а также людям с онкологическими заболеваниями и фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). За период с 3 января по 3 декабря 2024 года средний размер пожертвования на лечение детей составил 519 рублей. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период средняя сумма благотворительного перевода от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила 956 рублей. Это на 1% меньше, чем в 2023 году.

На втором месте по среднему размеру пожертвования находятся Москва и Московская область (718 рублей, +4% год к году). Закрывает тройку самых щедрых регионов Хабаровский край (647 рублей, +16% год к году).

Наибольший рост по сумме пожертвования наблюдается в Башкортостане (+23%), Кировской области (+21%) и Красноярском крае (+21%). Средний размер благотворительного платежа в этих регионах составил 513 рублей, 518 рублей и 545 рублей соответственно.

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