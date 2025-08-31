На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский зоопарк сокращает часы работы

Московский зоопарк сообщил, что с 1 сентября скорректирует режим работы
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

С осени Московский зоопарк изменит режим работы. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В посте отмечается, что с 1 сентября гулять по парку можно будет с 8:00 до 20:00, а вход на территорию будет возможен за час до закрытия. Через главный вход, входы у Детского зоопарка и у станции метро «Баррикадная» тоже можно будет попасть внутрь до 19:00. А дополнительные входы неподалеку от вольера серых волков, около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию и рядом с большими пандами будут открыты с 10:00 до 18:00.

Согласно информации на сайте, в летнее время в зоопарке можно было гулять с 7:30 до 21:00, а кассы закрывались в 20:00.

Ко Всемирному дню кошек, который отмечают 8 августа, аналитики Дзен Новостей выяснили, про каких представителей семейства кошачьих чаще всего пишут российские СМИ. На первом месте оказался манул Тимофей, символ Московского зоопарка. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Тимофей опередил других известных животных по количеству новостных сюжетов. Для сравнения, про него писали в 1,5 раза больше, чем про кошку Шупетт модельера Карла Лагерфельда, которая заняла второе место в рейтинге кошачьих. Чаще всего в СМИ обсуждали биографию Тимофея и снимки, которыми активно делится Московский зоопарк.

Ранее Московский зоопарк показал свадьбу жаб Настюши и Ванюши.

