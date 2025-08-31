На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инвалиду пришлось заползать в российскую больницу на четвереньках, и это попало на видео

В Саратове инвалиду пришлось заползать в больницу на четвереньках
true
true
true

В Саратове инвалид заползал в приемное отделение больницы на четвереньках и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

По словам очевидицы, медицинские работники не оказали пациенту-инвалиду необходимой помощи, чтобы тот смог преодолеть лестницу у приемного отделения областной инфекционной больницы. Несмотря на наличие стандартных средств для транспортировки пациентов, таких как каталки, мужчина был вынужден самостоятельно передвигаться ползком — этот момент попал на видео.

Читательница выразила недоумение отсутствием системы организации помощи маломобильным пациентам в медучреждении. По ее словам, для этих целей должны быть задействованы санитары или младший медицинский персонал.

Ранее стало известно, что потерявший ноги на СВО уралец не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами