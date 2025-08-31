Инвалиду пришлось заползать в российскую больницу на четвереньках, и это попало на видео

В Саратове инвалиду пришлось заползать в больницу на четвереньках

В Саратове инвалид заползал в приемное отделение больницы на четвереньках и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

По словам очевидицы, медицинские работники не оказали пациенту-инвалиду необходимой помощи, чтобы тот смог преодолеть лестницу у приемного отделения областной инфекционной больницы. Несмотря на наличие стандартных средств для транспортировки пациентов, таких как каталки, мужчина был вынужден самостоятельно передвигаться ползком — этот момент попал на видео.

Читательница выразила недоумение отсутствием системы организации помощи маломобильным пациентам в медучреждении. По ее словам, для этих целей должны быть задействованы санитары или младший медицинский персонал.

