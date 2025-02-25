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Потерявший ноги на СВО уралец не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы

Потерявший ноги на СВО челябинец не выходит из дома из-за разрушенной лестницы
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Челябинске Владимир Пашков, потерявший на СВО обе ноги, заявил, что не может нормально выходить на улицу из-за разрушенных ступеней в подъезде. Об этом сообщает URA.ru.

«Я инвалид первой группы после СВО, передвигаюсь на протезах. 16 декабря лично отнес обращение в управляющую компанию, чтобы в нашем подъезде починили ступени и сделали перила», — рассказал Пашков в беседе с журналистами.

По словам мужчины, чтобы выйти из подъезда, ему приходится опираться на газовые трубы и стены.

Челябинец отметил, что в управляющей компании ему обещали, что отремонтируют лестницу, но вместо этого положили на ступени противоскользящее покрытие, из-за которого они крошатся еще больше, чем раньше.

«Мне пообещали, что лестницу отремонтируют, сделают поручни, лавочку у подъезда поправят и закрепят. В управляющей компании сейчас полностью убрали лавочку, она исчезла», — посетовал военный.

Ранее сообщалось об участнике СВО из Сургута, который из-за отсутствия пандуса вынужден заползать в подъезд.

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