Патриарх Кирилл возглавит общемосковский крестный ход в сентябре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию и возглавит общемосковский крестный ход в воскресенье, 7 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Крестный ход пройдет по набережной от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря (приблизительно 6,5-7 км) во главе с нашим предстоятелем», — говорится в сообщении.

По его словам, в этот день во всех московских храмах будет проведена литургия, после чего прихожан приглашают собраться у храма Христа Спасителя в 10:00 по мск, войдя на его территорию со стороны Боровицкой площади.

Отмечается, что пока граждане будут собираться, святейший патриарх совершит литургию, а по ее завершении запланировано начало крестного хода.

По данным с официального сайта Московского Патриархата, крестный ход состоится в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, в день празднования Собора Московских святых, по маршруту от храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о чуде, которое помогло ему стать священником.