Полякам-националистам запретили въезд в РФ из-за акции на мемориале

МВД: 39 полякам запретили въезд в Россию из-за акции на мемориале под Тверью

Гражданам Польши, которые устроили несанкционированную акцию в мемориальном комплексе «Медное» под Тверью, запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что участие в акции приняли 39 граждан Польши. Полиция установила личности всех участников мероприятия. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье о несоблюдении иностранными гражданами правил въезда или пребывания в РФ.

30 августа десятки польских байкеров из националистической группировки устроили акцию с факелами у мемориала «Медное». В РФ иностранцы попали через границу с Белоруссией в Псковской области.

На появившихся в сети кадрах запечатлено, как участники группы, миновав шлагбаум, направляются к мемориальному комплексу. Возле монумента провокаторы выстроились в два ряда, держа в руках зажженные факелы. По информации источника РЕН ТВ, они выкрикивали лозунги, направленные против России, и оставили после себя граффити.

Ранее сообщалось, что во время акции польских байкеров на мемориале в России задержали двух детей.