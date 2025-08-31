На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуразрушенные бюсты Героев соцтруда прикрыли баннером к 80-летию Победы

В Якутии разрушающиеся бюсты Героев соцтруда прикрыли баннером к 80-летию Победы
Telegram-канал «V ЯКУТИИ.РУ»

В одном из сел Якутии полуразрушенные бюсты Героев соцтруда прикрыли баннером в честь Великой Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «V ЯКУТИИ.РУ».

Инцидент произошел в Сквере Славы в селе Сунтар, являющегося районным центром Сунтарского улуса. Оказалось, что четыре бюста Героев социалистического труда находятся в полуразрушенном состоянии, и местные власти решили проблему, прикрыв поврежденные памятники праздничным баннером к 80-летию Победы.

Кадрами из сквера поделился один из местных жителей, который предпочел остаться анонимным. На фотографиях видно, что бюсты требуют реставрации.

До этого в российском городе женщина вытерла ноги о баннер в честь 80-летия Победы. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все случилось после того, как злоумышленница поссорилась с возлюбленным.

Ранее в администрации Ессентуков оправдались за солдата с флагом США на патриотическом баннере.

