Врач рассказала, кому не стоит есть лисички

Лисички обладают желчегонным действием, поэтому людям с заболеваниями печени и желчного пузыря стоит с осторожностью употреблять эти грибы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также рекомендовала отказаться от лисичек россиянкам в период беременности и кормления грудью.

«Грибы — тяжелая пища, поэтому их употребление не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни и других заболеваниях ЖКТ в период обострения. Лисички могут оказывать желчегонное действие, что может быть нежелательно при некоторых заболеваниях печени и желчного пузыря. Не рекомендую употреблять лисички в период беременности и кормления грудью, а также детям до трех лет — их пищеварительная система еще не достаточно развита для переваривания грибов. Также нужно помнить, что употребление сырых или плохо приготовленных лисичек может вызвать отравление. Довольно часто встречается и аллергия на грибы», — сказала Гузман.

Чтобы не навредить своему здоровью, врач рекомендовала тщательно обрабатывать грибы и не сочетать их с алкоголем.

«Грибы легко впитывают из окружающей среды вредные вещества, такие как тяжелые металлы и пестициды, поэтому собирайте лисички только в экологически чистых районах. Перед приготовлением тщательно очищайте и промывайте грибы. Подвергайте лисички термической обработке — варите, жарьте, тушите или запекайте лисички не менее 20 минут. Употребляйте лисички в умеренных количествах (не более 150-200 г в день). Не употребляйте лисички с алкоголем — алкоголь может усиливать токсическое действие грибов», — добавила Гузман.

