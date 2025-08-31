На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому не стоит есть лисички

Врач Гузман посоветовала не есть лисички беременным женщинам
true
true
true
close
Пресс-служба ресторана «Дом №8»

Лисички обладают желчегонным действием, поэтому людям с заболеваниями печени и желчного пузыря стоит с осторожностью употреблять эти грибы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также рекомендовала отказаться от лисичек россиянкам в период беременности и кормления грудью.

«Грибы — тяжелая пища, поэтому их употребление не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни и других заболеваниях ЖКТ в период обострения. Лисички могут оказывать желчегонное действие, что может быть нежелательно при некоторых заболеваниях печени и желчного пузыря. Не рекомендую употреблять лисички в период беременности и кормления грудью, а также детям до трех лет — их пищеварительная система еще не достаточно развита для переваривания грибов. Также нужно помнить, что употребление сырых или плохо приготовленных лисичек может вызвать отравление. Довольно часто встречается и аллергия на грибы», — сказала Гузман.

Чтобы не навредить своему здоровью, врач рекомендовала тщательно обрабатывать грибы и не сочетать их с алкоголем.

«Грибы легко впитывают из окружающей среды вредные вещества, такие как тяжелые металлы и пестициды, поэтому собирайте лисички только в экологически чистых районах. Перед приготовлением тщательно очищайте и промывайте грибы. Подвергайте лисички термической обработке — варите, жарьте, тушите или запекайте лисички не менее 20 минут. Употребляйте лисички в умеренных количествах (не более 150-200 г в день). Не употребляйте лисички с алкоголем — алкоголь может усиливать токсическое действие грибов», — добавила Гузман.

Ране врач раскрыла уникальные свойства лисичек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами