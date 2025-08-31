На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла уникальные свойства лисичек

Врач Гузман заявила, что лисички снижают уровень стресса
true
true
close
Global Look Press

Грибы лисички обладают противопаразитарными свойствами, улучшают сон, снижают уровень стресса и повышают работоспособность организма. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
 
«Лисички — один из немногих растительных источников витамина D, необходимого для здоровья костей, иммунитета и нервной системы. Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет иммунитет и регулирует настроение. Лисички содержат витамины B1, B2, B3, B5 и B6, которые необходимы для нормальной работы нервной системы, энергетического обмена и кроветворения. Витамины группы B помогают снизить уровень стресса, улучшить сон и повысить работоспособность. Витамин А поддерживает здоровье глаз, укрепляет иммунитет и защищает кожу от повреждения. Лисички богаты калием, медью, цинком, селеном и другими микроэлементами, необходимыми для нормальной работы организма. Калий важен для поддержания нормального артериального давления, медь — для кроветворения, цинк — для иммунитета, а селен — для защиты клеток от повреждения», — сказала Гузман.

Она также обратила внимание на уникальное вещество, которое содержится только в лисичках.

«Это хиноманноза. Она обладает противопаразитарными свойствами — парализует нервную систему паразитов, что приводит к их нейтрализации. В отличие от синтетических препаратов, хиноманноза не токсична для человека. Лисички также содержат полисахариды (бета-глюканы), которые обладают иммуномодулирующими свойствами и могут стимулировать противоопухолевый иммунитет. Бета-глюканы активируют иммунные клетки, такие как макрофаги и NK-клетки, которые уничтожают раковые клетки. Лисички содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения», — рассказала Гузман.

Ранее врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью.

