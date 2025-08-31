На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиент изнасиловал петербургскую массажистку во время сеанса

В Петербурге клиент изнасиловал молодую массажистку во время сеанса
Depositphotos

В Петербурге 21-летняя массажистка стала жертвой изнасилования во время сеанса. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 августа на Богатырском проспекте. Жительница города Иркутска заявила в полицию, что неизвестный мужчина, пришедший к ней на массаж, изнасиловал ее во время сеанса. После случившегося девушку доставили в больницу, где медики подтвердили факт насилия, после чего ее отпустили.

Потерпевшая пояснила, что вела переписку с предполагаемым преступником через мессенджер. На вид ему около 30 лет, рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, с темными волосами. Личность подозреваемого устанавливается по имеющимся данным.

Ранее таксист надругался над клиенткой, избил и бросил с тяжелыми травмами на обочине.

