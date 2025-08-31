На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Некоторые объекты сельского хозяйства будут защищать от беспилотников

Критически важные объекты сельского хозяйства в России защитят от беспилотников
Alexey Malgavko/Reuters

Потенциально опасные и критически важные объекты Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росрыболовства будут оборудованы средствами противодействия БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые требования к антитеррористической защищенности разделяют такие объекты на три категории. К первой относят объекты, деятельность которых связана с микроорганизмами первой и второй групп патогенности. К ним также относятся те объекты, в результате теракта на которых могут пострадать до 500 человек.

«Осуществляются мероприятия: оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объектов инженерно-техническими средствами противодействия противоправному применению БПЛА», — говорится в сообщении.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на правительство РФ сообщало, что российские поликлиники и больницы оборудуют для защиты от дронов. Согласно тексту документа, на объектах, где в случае теракта могут пострадать более 1 тыс. чел., а сумма ущерба может превысить 100 млн руб., установят специальные технические средства для выявления дронов.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.

