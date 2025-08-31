Покладистые и нежадные: эксперт объяснила, почему мужчины в Китае выбирают жен из России

Браки с россиянками популярны в КНР с 1990-х, сообщила «Ленте.ру» китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова.

По ее словам, в стране есть стереотип о том, что славянские девушки более преданы семье и больше китаянок заботятся о детях. А некоторым мужчинам россиянки кажутся менее алчными и более покладистыми.

«В силу брачных традиций семья китаянки может требовать большой выкуп за невесту, в то время как у россиянок такое не принято», — отметила Рысакова.

Эксперт отметила, что после 2022 года вырос интерес к бракам с китайцами из-за дефицита мужчин в РФ и их большого числа в КНР. В статье отмечается, что около 35 млн китайцев не могут найти себе супругу.

Эксперт предупредила, что браки между россиянками и гражданами КНР часто заканчиваются быстрым разводом.

«Такие браки быстро заключаются, так как одна сторона хочет уехать из своей страны, а другая ищет зарубежных жен. Быстрый развод наступает в силу культурных, экономических различий и несовместимости», — заключила китаистка.

Прошлой осенью компания КНР Insta360 решила денежно стимулировать одиноких сотрудников на поиски любви. Она решила платить по 66 юаней (примерно 900 руб.) за каждое свидание, на которое пойдут сотрудники, и просто достоверное сообщение об одиноком человеке за пределами корпорации. Если пара, познакомившаяся на платформе, будет поддерживать отношения в течение хотя бы трех месяцев, компания заплатит 1000 юаней (около 14 тыс. руб.).

