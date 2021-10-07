Россиянка вышла замуж за китайца, чтобы заработать денег

Жительница города Котельнича вышла замуж за китайца, чтобы тот получил российское гражданство. На фиктивный брак 58-летняя женщина пошла ради денежного вознаграждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Таким образом предпенсионерка решила улучшить свое материальное положение, предоставив 39-летнему китайцу возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме. Для этого необходимо прожить в браке с иностранцем три года.

Однако план не сработал: сотрудники областной прокуратуры подали иск в суд и потребовали аннулировать фиктивный брак.

«Установлен факт заключения фиктивного брака между местной жительницей с гражданином Китайской Народной Республики за денежное вознаграждение при отсутствии признаков создания семьи (совместное проживание, ведение общего хозяйства)», — сообщили в ведомстве.

Отсутствие признаков семьи обнаружилось во время проверки исполнения миграционного законодательства. Суд удовлетворил иск Котельничской прокуратуры, ее сотрудникам предстоит проконтролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.