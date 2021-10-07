Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России могут создать Арктический флот 04:01
Тренер сборной Италии Манчини заявил, что Карасев не должен был удалять Бонуччи 03:54
Эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года 03:40
Суарес: звонок Кумана о моем уходе длился 40 секунд, с легендами так не... 03:39
Раскрыта причина странной прически Пересильд в космосе 03:34
«К маме приходил сосед»: отчим рассказал, почему женщина сожгла сына... 03:30
Гимнастка Батыршина рассказала, как у нее сняли полбалла из-за купальника 03:22
Эмир Дубая взломал телефон бывшей жены во время судебного процесса 03:12
Значок с национальным символом США в 3000-летнем замке поставил археологов... 03:08
Жена Моргенштерна призналась, что не носит обручальное кольцо 03:02

Россиянка вышла замуж за китайца, чтобы заработать денег

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Жительница города Котельнича вышла замуж за китайца, чтобы тот получил российское гражданство. На фиктивный брак 58-летняя женщина пошла ради денежного вознаграждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Таким образом предпенсионерка решила улучшить свое материальное положение, предоставив 39-летнему китайцу возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме. Для этого необходимо прожить в браке с иностранцем три года.

Однако план не сработал: сотрудники областной прокуратуры подали иск в суд и потребовали аннулировать фиктивный брак.

«Установлен факт заключения фиктивного брака между местной жительницей с гражданином Китайской Народной Республики за денежное вознаграждение при отсутствии признаков создания семьи (совместное проживание, ведение общего хозяйства)», — сообщили в ведомстве.

Отсутствие признаков семьи обнаружилось во время проверки исполнения миграционного законодательства. Суд удовлетворил иск Котельничской прокуратуры, ее сотрудникам предстоит проконтролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вагон был битком, но все мужики убежали». Подробности драки в московском метро
Избившие москвича в метро уроженцы Дагестана арестованы на два месяца
«Как обойтись без жупела российской угрозы? Никак»
В МИД России назвали истинную цену заявлениям НАТО
«Фильм в космосе нужен для учебников истории»
Андреасян, Деревянко и Киселев — о полете «киноэкипажа» к МКС
В Совфеде рассказали о скончавшемся от коронавируса сенаторе Олеге Селезневе
Guardian: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве
CNN: «русские хакеры» пытаются проникнуть в правительственные сети США и Европы
Американский суд готов принять от Тинькова $448 млн по налоговому делу
Новости и материалы
В России могут создать Арктический флот
Тренер сборной Италии Манчини заявил, что Карасев не должен был удалять Бонуччи
Эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года
Суарес: звонок Кумана о моем уходе длился 40 секунд, с легендами так не прощаются
Раскрыта причина странной прически Пересильд в космосе
«К маме приходил сосед»: отчим рассказал, почему женщина сожгла сына под Курском
Гимнастка Батыршина рассказала, как у нее сняли полбалла из-за купальника
Эмир Дубая взломал телефон бывшей жены во время судебного процесса
Значок с национальным символом США в 3000-летнем замке поставил археологов в тупик
Жена Моргенштерна призналась, что не носит обручальное кольцо
Заболотный заявил, что готов быть капитаном сборной России
На Урале пенсионерку будут судить на нападение на полицейского
Семин — о вызванном в сборную Глебове: в национальной команде таких игроков мало
Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna
Минсельхоз России согласился отдать Узбекистану в аренду миллион гектаров земли
Италия впервые за 22 года проиграла дома
«Абсурд»: в Тбилиси заявили, что Саакашвили не будет экстрадирован на Украину
NASA анонсировало полет российского космонавта на своем корабле
Все новости
«За что меня бьют? — Симпатичный»
СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях
Пекин пугает Москву американскими бомбардировщиками
Зачем китайцы придумали «воздушную дуэль» России и США над Тихим океаном
«Мне очень повезло сниматься в «Джеймсе Бонде»
Дэниэл Крэйг — о шпионах, прощании с «бондианой» и своем новом звании
«Вода течет, грязи навалом»: почему Кавказские Минеральные Воды не лечат
Счетная палата указала на низкую эффективность использования природных богатств Кавказа
«Плевок в лицо Макрону»: срыв «сделки века» привел к новой экономической войне Лондона и Парижа
Эксперты раскрыли причины обострения конфронтации Великобритании и Франции
«Ни один кастинг так не проходит»: почему не надо раздеваться по Skype
Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги
Последствия наводнения в Сочи
«Это встреча ради встречи, чтобы отчитаться перед избирателями»
Почему Путин и Зеленский не могут провести переговоры
Военные ответили за салют князю Георгию Михайловичу
Шойгу наказал военных, отправивших роту караула на церемонию венчания Романовых
«Пузырь рано или поздно лопается»: чем плох дорогой газ
Эксперты предупредили о риске кризиса и деградации спроса в газовой отрасли
Мировой автопром готовится к новой глобальной проблеме
Подорожавший газ поднимет цены на автомобили
Продажи в минусе: сентябрь больно ударил по «АвтоВАЗу»
Авторынок на дефиците электроники обвалился на 23%
Пневмония, расстройство желудка: дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19
Инфекционист Тимаков рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях