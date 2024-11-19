Китайская компания будет платить своим сотрудникам за походы на свидания

В Китае компания решила денежно стимулировать одиноких сотрудников на поиски любви. Об этом пишет SCMP.

Компания Insta360 из Шэньчжэня, специализирующаяся на производстве камер, будет платить по 66 юаней (примерно 900 рублей) за каждое свидание, на которое пойдут сотрудники, и просто достоверное сообщение об одиноком человеке за пределами корпорации. Для более успешной реализации этой задумки Insta360 создала онлайн-платформу, на которой сотрудники смогут знакомиться с людьми, не имеющими отношения к организации. Если пара, познакомившаяся на платформе будет поддерживать отношения в течение хотя бы трех месяцев, компания заплатит 1000 юаней (около 14 тыс. рублей). Это необходимо, считают в компании, для укрепления «чувства принадлежности» и повышения общего уровня счастья. Сообщается, что к 11 ноября на форуме компании было опубликовано около 500 сообщений.

В социальных сетях высказывалась зависть к сотрудникам компании, некоторые пользователи отметили, что на эту инициативу должно обратить внимание правительство. В октябре на фоне снижения числа заключаемых в стране браков один из городов центральной китайской провинции Шаньси объявил, что будет платить 1,5 тыс. юаней парам, вступающим в первый брак. При этом невеста должна быть моложе 35 лет. Однако такое нововведение вызвало у многих китайцев разочарование, один из интернет-обозревателей заметил, что власти «объективизируют женщин и дискриминируют людей по признаку возраста».

Ранее некоторые китайские вузы дали студентам неделю отпуска для поиска любви.