В Туве жители почувствовали толчки от землетрясения

Жители Тувы ощутили землетрясение, произошедшее в Монголии
Uwe Anspach/Global Look Press

Утром 28 августа на территории Западной Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,3 в 120 км южнее от села Хандагайты, Овурского района. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике Тува.

По данным местного издания Sibnovosti.ru, очаг залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. В публикации говорится, что подземные толчки дошли до Тувы.

Жители в Кызыле, Ак-Довураке, Шагонаре сообщили в комментарии журналистам сообщили, что их трясло. Один из горожан рассказал, что толчки были ощутимы. По его словам, чувствовалось, будто «стены заскрипели».

Накануне у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. В населенных пунктах Камчатки подземные толчки достигали интенсивности до 3 баллов. Эпицентр находился в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 66,8 километра.

Ранее власти Дагестана рассказали о последствиях землетрясения.

