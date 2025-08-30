Во время обрушения причала в Алуште никто не пострадал

При обрушении причала в Алуште на нем находились рыбаки, но они не пострадали

Причал обрушился в Алуште в Крыму, начата проверка в связи с инцидентом. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь СК Крыма сообщил, что во время обрушения на причале находились четверо рыбаков. Однако все обошлось без травм. Известно, что причал был аварийным и не использовался по назначению, доступ к нему был перекрыт.

Для спасения четырех рыбаков привлекались сотрудники крымской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае проводится проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних, детей придавило рухнувшей стеной старого гаража. Инцидент произошел в поселке Плодородный, двое мальчиков семи и восьми лет находились в старой кирпичной постройке. В какой-то момент на детей обрушилась двухметровая стена.

Ранее на Алтае обрушился автомобильный мост.