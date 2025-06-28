Пост с призывом истреблять цыган обошелся жительнице Хабаровска в 10 тыс. рублей

В Хабаровске женщину оштрафовали на 10 тыс. руб. за комментарий под видеозаписью, на которой ребенок сидит в автомате с игрушками. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как пишет Telegram-канал, решение по делу 48-летней женщины по статье о возбуждении ненависти суд района имени Лазо Хабаровского края вынес 25 июня. Ее комментарий стал ответом на публикацию с подписью: «В хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек».

Согласно публикации, женщина написала под постом, что цыгане якобы никогда не работали и привыкли воровать, и призвала их истреблять.

В конце мая в городе Пугачев Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь у памятника воинам-пугачевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Telegram-канал «Новости Саратова и Области» опубликовал видео инцидента и уточнил, что у Вечного огня разместился табор. Его члены «поднимали юбки, снимали штаны и поворачивались к огню пятыми точками».

Ранее криминолог рассказал, сколько цыган проживает в России.