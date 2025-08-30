На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Азербайджане заявили о скором переселении граждан в город Агдам в Карабахе

Баку начнет первое переселение азербайджанцев в город Агдам в Карабахе осенью
РИА Новости

Переселение азербайджанских граждан в город Агдам в Карабахе запланировано на осень текущего года. Об этом сообщил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, ответственный за Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы, пишет РИА Новости.

Гусейнов подчеркнул, что активно ведутся работы по восстановлению города, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры.

«Уже к концу следующего года часть исторического культурного центра города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование населению», — отметил представитель Алиева.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел операцию в Карабахе, длившуюся приблизительно сутки. По заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в результате этой операции была восстановлена территориальная целостность страны. Параллельно руководство региона объявило о прекращении существования непризнанной республики. В период с 24 сентября 2023 года и до конца месяца из Карабаха в Армению было вынуждено переехать свыше 100 тысяч человек.

Ранее Пашинян попытался оправдаться за отказ от Карабаха.

